Москва23 июн Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, чтобы раскачать российское общество.

Отвечая на вопросы, президент обратил внимание собравшихся на тактику противника: массированные налеты беспилотников на мирные объекты преследуют конкретную цель.

Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте происходит, они за скобки выносят сказал Путин

Во вторник Путин пообщался с молодыми офицерами и специалистами, окончившими вузы Министерства обороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Также президент отметил, что на данный момент на фронте нет ни одного участка, где российская армия не поджимает ВСУ.