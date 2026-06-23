Москва23 июнВести.Российские военнослужащие поджимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех участках боевого соприкосновения, нет ни одного места, где было бы наоборот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают их (ВСУ. – Прим. ред.), поджимают на всех участках боевого соприкосновения. Нет ни одного места, где было бы наоборотсказал глава государства
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытки "партии войны" в Брюсселе и Киеве перетянуть на свою сторону администрацию президента США Дональда Трампа не влияют на решимость России добиваться заявленных целей специальной военной операции.