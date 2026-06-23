Путин: на фронте нет ни одного участка, где российская армия не поджимает ВСУ Путин: российские военнослужащие поджимают ВСУ на всех участках фронта

Москва23 июн Вести.Российские военнослужащие поджимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех участках боевого соприкосновения, нет ни одного места, где было бы наоборот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают их (ВСУ. – Прим. ред.), поджимают на всех участках боевого соприкосновения. Нет ни одного места, где было бы наоборот сказал глава государства

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытки "партии войны" в Брюсселе и Киеве перетянуть на свою сторону администрацию президента США Дональда Трампа не влияют на решимость России добиваться заявленных целей специальной военной операции.