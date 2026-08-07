Москва7 авг Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости серьезного обсуждения возможности перехвата российских ракет над территорией Украины, не дожидаясь их приближения к польской границе. Его слова приводит агентство PAP.

По словам главы польского МИД, вопрос о том, следует ли перехватывать ракеты над Украиной, а не над территорией Польши, требует предметной дискуссии. Он подчеркнул, что эта тема не должна становиться предметом внутриполитического противостояния.

Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, тема для очень серьезной дискуссии сказал Сикорский

Ранее он заявил, что Польша готова сражаться с Россией как с помощью Североатлантического альянса, так и без него. Сикорский не исключил сценария, при котором Россия якобы может напасть на Польшу.