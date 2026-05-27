МИД Польши: Варшава не намерена эвакуировать посольство из Киева

Москва27 мая Вести.Польша не намерена эвакуировать свое посольство из Киева в связи с предупреждением МИД России об ударах возмездия по военным объектам в Киеве после атаки украинской армии на Старобельск, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Сикорский не исключил такого развития событий, которое вынудит Варшаву вывезти свое посольство из Киева. В этой связи министр напомнил о закрытии польских консульств в Севастополе и Донецке в 2014 году.

МИД Польши вызвал 26 мая посла России Георгия Михно, стороны обменялись мнениями о заявлении МИД России об ударах возмездия по военным объектам в Киеве после атаки украинской армии на Старобельск.