РИА Новости: МИД Польши не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева

Польша не собирается эвакуировать из Киева своих дипломатов РИА Новости: МИД Польши не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева

Москва26 мая Вести.Польша не планирует вывозить своих дипломатов из украинской столицы, заявил представитель Министерства иностранных дел страны агентству РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для сотрудников посольств, настоятельно рекомендуя им как можно скорее покинуть город Киев из-за планов Вооруженных сил Российской Федерации атаковать объекты военно-промышленного комплекса.

Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе ответил собеседник агентства на вопрос, планирует ли МИД Польши эвакуировать своих сотрудников

В МИД РФ предупредили, что ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве.