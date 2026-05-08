Москва8 мая Вести.Отказ европейских стран эвакуировать сотрудников своих посольств из Киева может иметь два объяснения – Европа либо не боится предупреждений России о нанесении ударов по столице Украины в случае попыток сорвать парад Победы, либо контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Симонов отметил, что второй вариант означает серьезное отношение Европы к заявлению Минобороны РФ и понимание того, что в данном случае речь идет не просто об угрозах, а о вполне конкретных возможностях.

Европейские страны отказались выводить свои посольства из Киева. Ну, понятно, мы все – я думаю, все – конечно, знаем заявление российского Министерства обороны. Что это означает? Варианта два основных. Вариант первый: что западные страны не боятся угроз российского Минобороны. То есть они считают, что в любом случае, чтобы Зеленский ни сделал, Россия этого не совершит, и поэтому зачем, собственно, суетиться, зачем показывать России, что они испугались. Давайте оставим наше посольство демонстративно и заявим, что мы эти угрозы не слышим. Но может быть и другое объяснение: на самом деле, что они уверены в том, что им удастся удержать Зеленского от сознательных провокаций сказал он

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы 9 мая в Москве.