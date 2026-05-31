Москва31 мая Вести.Отказ посольств стран Европы покидать Киев после предупреждения МИД РФ объясняется тем, что они боятся краха своей же пропаганды. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, европейские страны боятся, что "победоносный миф" о нанесении России "стратегического поражения" руками украинцев рухнет.

Напускная смелость европейцев и их демонстративный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды написал Джабаров в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что как только российские Вооруженные силы начнут наносить удары по военным объектам в Киеве, европейские дипломаты побегут так, что "только пятки засверкают". Также Джабаров допустил, что власти США могут тайно вывести часть персонала из Киева.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65 детей.

25 мая МИД РФ сообщил, что теракт в Старобельске "переполнил чашу терпения", и Россия приступает к нанесению системных ударов по целям на Украине - как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам.