Надеются пересидеть: Азаров о нежелании Запада эвакуировать своих людей из Киева Азаров: Запад не эвакуирует из Киева своих людей, так как ему плевать на них

Москва28 мая Вести.Страны Запада игнорируют предупреждения об опасности пребывания иностранцев в Киеве, поскольку не ценят жизнь своих граждан.

Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010–2014 гг.) Николай Азаров.

По его мнению, Киев и Запад не хотят прислушиваться к таким предупреждениям, так как это будет означать признание их ложных оценок российского вооружения.

Им (политическим элитам Запада – прим. ред.) наплевать на своих людей. Тем более, под каждым посольством оборудовано бомбоубежище, как я понимаю. И они надеются пересидеть. Ну, а если кто-то погибнет, то туда ему и дорога, так рассуждают … Если они сейчас послушаются предупреждения (российского – прим. ред.) МИД и уведут свои посольства, то они покажут, что они действительно врали, говоря, что оружие поражения несерьезное пояснил Азаров

Он также прокомментировал ситуацию в Киеве после осуществленных на Вооруженными силами России ударов возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Я знаю, что паника там приличная возникла. Но раз паника, значит, паника на пустом месте не может быть сказал бывший украинский премьер, комментируя попытки Киева преуменьшить эффективность российских систем наподобие "Орешника"

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника. Среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты "Орешник", гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.

25 мая в российском МИД сообщили, что в ответ на атаки украинских националистов на мирное население ВС РФ будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине.