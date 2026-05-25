Профессор Диесен: Россия жестко отомстила за теракт ВСУ в Старобельске

Москва25 мая Вести.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен поразился мощностью ударов Вооруженных сил России по Киеву. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Политолог написал, что украинская столица пережила "жестокую ночь" вследствие возмездия России за атаку Вооруженных сил Украины на студенческое общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), повлекшую гибель более 20 студентов.

Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске написал он

Кроме того, профессор выразил обеспокоенность по поводу европейской политики в отношении конфликта на Украине, охарактеризовав ее как "инфантильную" и провоцирующую дальнейшее обострение противостояния.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, число жертв составило 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника.

Согласно публикациям СМИ и ряда военных корреспондентов, среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева. Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".