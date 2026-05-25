В Британии заявили об усилении страхов Зеленского после удара "Орешником" Аналитик Меркурис: удар "Орешником" усилил опасения Зеленского насчет планов РФ

Москва25 мая Вести.Российский удар с использованием ракеты "Орешник" полностью прорвал противовоздушную оборону Киева и вызвал панику у главы киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что масштабы этой атаки превзошли все предыдущие, так как кадры из Киева свидетельствуют о значительных разрушениях.

Эксперт отметил, что ущерб, по всей видимости, огромен и по своей мощности затмевает любые украинские атаки.

Русским удалось прорваться. Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна сказал Меркурис

По мнению аналитика, такой масштаб разрушений спровоцировал острую тревогу у Зеленского и усилил его опасения относительно дальнейших шагов России на поле боя.

Эта атака с применением ракет "Орешник" лишь усилит нарастающую панику Зеленского заключил он.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В здании в этот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, число жертв выросло до 21 человека.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила украинское военное управление, авиабазы и предприятия ОПК противника.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и ракеты "Искандер". При этом российское ведомство отмечало, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.