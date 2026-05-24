Зеленский: РФ применила "Орешник" по Белой Церкви в Киевской области Зеленский пожаловался на массированный удар "Орешником"

Москва24 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на массированный удар Вооруженных сил России по объектам Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В видеообращении Зеленский отметил, что это был "тяжелый удар". Глава киевского режима также утверждает, что Россия ночью применила ракетный комплекс "Орешник" по Белой Церкви в Киевской области.

Запустили… "Орешник" против Белой Церкви сказал Зеленский

Как сообщалось, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР). По последним данным МЧС РФ, число погибших возросло до 21.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что в ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. По его словам, речь идет о более 50 ракетах и около 700 беспилотных летательных аппаратах, направленных на цели ВСУ.