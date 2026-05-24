ВСУ заявили, что Россия применила "Орешник" по Белоцерковскому району Украины ВСУ: ВС РФ ударили "Орешником" по Белоцерковскому району Украины

Москва24 мая Вести.Российские вооруженные силы применили гиперзвуковую ракету "Орешник" по Белоцерковскому району Киевской области Украины. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передают украинские СМИ.

ВСУ подтверждают применение по Украине "Орешника" говорится в сообщении

Белоцерковский район находится на юге Киевской области. Эта территория богата полезными ископаемыми, среди которых преобладают торф и материалы для строительной отрасли. Население района, по данным 2020 года, превышало 443 тысячи человек.

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. По его словам, речь идет о более 50 ракетах и около 700 беспилотниках, направленных на цели в регионе.

Военные эксперты не исключают, что это удар возмездия за украинскую атаку по педагогическому колледжу в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар 16 БПЛА ВСУ 22 мая по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа чистым злом. Жертвами украинской террористической атаки стали 22 человека, в основном подростки. Секретарь российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал "бить еще сильнее" в ответ на теракт ВСУ в Старобельске.