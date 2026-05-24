Поддубный сообщил о нанесении ВС РФ ракетно-дронового удара по Киеву и области Поддубный: ночью ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по Киеву и области

Москва24 мая Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 беспилотников, направленных на цели в регионе.

Ранее сообщалось о взрывах с последующими возгораниями, которые были зафиксированы в Шевченковском и Подольском районах Киева. В столице и Киевской области был введен режим воздушной тревоги.