Поддубный: ВС РФ поразили не менее четырех военных аэродромов Украины

Москва24 мая Вести.Во время массированных ударов ВС РФ по Украине этой ночью были поражены не менее четырех военных аэродромов. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он добавил, что для атаки применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Военные аэродромы противника стали одними из целей для ВС РФ минувшей ночью. Поражено не менее четырех объектов. Подтверждается применение гиперзвуковых ракет "Кинжал": ими дважды, с временным интервалом порядка одного часа, был нанесен удар по инфраструктуре военного аэродрома в Староконстантинове (Хмельницкая область). Также, огневому поражению подверглись аэродромы в Миргороде (Полтавская область), Кировограде и Днепропетровске. В последнем зафиксирован прилет ракеты "Циркон". По имеющимся данным, аналогичное средство поражения было применено при ударе по объекту СБУ в районе Бучи заявил Поддубный

Ранее Поддубный сообщил о том, что ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по столице Украины. Атакам также подверглись объекты в Киевской области.