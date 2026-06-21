Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам ВСУ в четырех регионах

ВС РФ ударили по важным энергообъектам Украины в четырех регионах Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам ВСУ в четырех регионах

Москва21 июн Вести.Российские военные нанесли удары по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ, в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля выполнения ударов.

Согласно сообщению министерства, которое приводит ТАСС, для поражения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты "Гербера", которыми управляли подразделения войск беспилотных систем.

Других подробностей о количестве пораженных объектов и последствиях ударов в Минобороны не привели.

Ранее стало известно, что российский Су-34 уничтожил склад украинских дронов и комплектующих на окраине Харькова.