Минобороны заявило об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

Москва13 июн Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, применяемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

В результате поражение нанесено по местам хранения беспилотников дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июня уничтожили 177 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.