Минобороны заявило об ударах по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

Москва14 июн Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, применяемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, для выполнения задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Удары были нанесены по складам хранения дальнобойных беспилотников, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также транспортным и портовым объектам. Также поражение получили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 июня уничтожили 249 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.