Российские войска нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры ВСУ

Москва22 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Поражение было нанесено объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, ударам подверглись места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки освободили 103 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).