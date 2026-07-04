ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, удары нанесены в том числе оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры говорится в сводке Минобороны

Кроме того, российские войска поразили места производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ освободили населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также населенные пункты Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области.