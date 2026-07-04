Армия России освободила Василевку в ДНР МО: российские войска освободили населенный пункт Василевка в ДНР

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, это стало возможно благодаря улучшению тактического положения подразделений "Центра".

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики говорится в сводке

Кроме того, по данным ведомства, группировка "Запад" установила контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Сообщалось также, что за неделю с 27 июня по 3 июля подразделения Вооруженных сил России освободили 11 населенных пунктов.