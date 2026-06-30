ВС РФ освободили Малиновку в ДНР Минобороны РФ: российская армия освободила Малиновку в ДНР

Москва30 июн Вести.Российские военнослужащие освободили от боевиков Вооруженных сил Украины населенный пункт Малиновка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Малиновка перешла под контроль ВС РФ благодаря активным боевым действиям подразделений "Южной" группировки войск.

В ежедневной сводке оборонного ведомства также сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.

Ранее в Днепропетровской области были освобождены населенные пункты Богодаровка, Писанцы и Новоселовка.