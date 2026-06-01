Москва1 июн Вести.Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ.

Уточняется, что Тихоновку взяли под контроль бойцы "Южной" группировки ВС РФ.

Ранее в российским оборонном ведомстве сообщили, что военные РФ за неделю освободили еще 10 населенных пунктов в зоне спецоперации - Гранов, Нововасилевку, Бударки и Караичное в Харьковской области, Запселье и Рясное в Сумской области, Новоподгородное, Добропасово и Лесное в Днепропетровской области, а также Воздвижевку в Запорожской области.