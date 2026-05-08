ВС РФ освободили Кривую Луку в ДНР МО: российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР

Москва8 мая Вести.Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР, сообщили в Минобороны.

Этот населенный пункт перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий Южной группировки.

Кроме того, военные "Юга" уничтожили более 950 военных ВСУ, 19 боевых бронемашин, включая германскую боевую машину пехоты Marder, итальянский бронетранспортер Puma и американский бронетранспортер М113.

Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, действует с полуночи 8 мая до 10 мая. Минобороны РФ предупредило, что ответит зеркально на попытки ВСУ нарушить режим тишины и нанести удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов.