Москва14 маяВести.Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Николаевку освободили части и подразделения "Южной" группировки войск.
В результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республикиотмечается в сообщении
Нанесено поражение украинским частям в районах восьми населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий