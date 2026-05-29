Российская армия за неделю освободила еще 10 населенных пунктов в зоне СВО

Москва29 мая Вести.Вооруженные силы России за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что населенные пункты перешли под контроль российских войск в период с 23 по 29 мая.

Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенные пункты Гранов, Нововасилевка, Бударки и Караичное в Харьковской области, Запселье и Рясное в Сумской области.

Вместе с тем подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области. Кроме того, российские военнослужащие освободили Добропасово и Лесное в Днепропетровской области.

В результате активных наступательных действий в Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над населенным пунктом Воздвижевка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую атаку на этой неделе украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны России, уничтожено 208 вражеских дронов.