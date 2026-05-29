Москва29 маяВести.Российские военные освободили населенные пункты Лесное и Новоподгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

За истекшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгорное Днепропетровской области

сказано в сводке военного ведомства

Уточняется, что населенный пункт Лесное был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Нововасильевку в Харьковской области.