Москва29 маяВести.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии фотографирования, с которой начался саммит ЕАЭС в Астане. Кадры показал в своем канале МАХ Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
На записи запечатлено, как Путина приветствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На церемонии фотографирования российский лидер стоял рядом с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В заседании совета также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Как сообщали в Кремле, в составе российской стороны участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.