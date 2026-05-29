Участники саммита ЕАЭС в Казахстане приняли участие в фотосессии

Саммит ЕАЭС в Астане открыла церемония фотографирования Участники саммита ЕАЭС в Казахстане приняли участие в фотосессии

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии фотографирования, с которой начался саммит ЕАЭС в Астане. Кадры показал в своем канале МАХ Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

На записи запечатлено, как Путина приветствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На церемонии фотографирования российский лидер стоял рядом с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В заседании совета также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Как сообщали в Кремле, в составе российской стороны участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.