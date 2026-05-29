Москва29 маяВести.Президент России Владимир Путин в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане обозначил ключевые принципы внешнеэкономической политики объединения. По словам российского лидера, Евразийский союз настроен на активное расширение глобальных партнерских связей.
Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениямизаявил президент
Также глава российского государства напомнил, что ранее анонсировал "ряд важных решений на саммите ЕАЭС", направленных на укрепление внутренних механизмов союза.