Путин заявил о неизменной открытости ЕАЭС к равноправному сотрудничеству

Путин подтвердил готовность ЕАЭС работать с заинтересованными странами

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане обозначил ключевые принципы внешнеэкономической политики объединения. По словам российского лидера, Евразийский союз настроен на активное расширение глобальных партнерских связей.

Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями заявил президент

Также глава российского государства напомнил, что ранее анонсировал "ряд важных решений на саммите ЕАЭС", направленных на укрепление внутренних механизмов союза.