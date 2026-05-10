Путин назвал АСЕАН важным для России регионом Путин высказался о важности АСЕАН для России

Москва10 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ назвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) важным для РФ регионом.

Он также отметил переговоры с Лаосом. Путин отметил, что отношения России и Лаоса строятся на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. Кроме того, глава РФ указал на позитивную динамику в двусторонней торговле.

[Лаос] тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении. Но перспективы хорошие, и страна удачно расположена. АСЕАН - важный для нас регион рассказал Путин

Также 9 мая Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.