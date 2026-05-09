РФ и Южная Осетия подписали договор об углублении союзнического взаимодействия

Подписан договор об углублении взаимодействия между Россией и Южной Осетией РФ и Южная Осетия подписали договор об углублении союзнического взаимодействия

Москва9 мая Вести.Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор, предполагающий углубление союзнического взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле.

Церемония подписания документа состоялась в рамках встречи двух лидеров в Москве.

Гаглоев в числе других зарубежных гостей прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Путин в ходе встречи с Гаглоев отметил, что отношения России и Южной Осетии в настоящий момент развиваются позитивно. Российский лидер также заявил об увеличении объемов товарооборота между двумя странами по итогам 2025 года.