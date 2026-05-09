Путин провел встречу с президентом Абхазии Путин заявил, что отношения России и Абхазии развиваются успешно

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Абхазии Бадрой Гунбой, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы.

Российский лидер поблагодарил коллегу за участие в праздничных мероприятиях по случаю 9 Мая. Он напомнил, что более 55 тысяч жителей Абхазии принимали участие в Великой Отечественной войне.

Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно добавил Путин

Глава российского государства также рассказал, что в течение 2025 года товарооборот России и Абхазии вырос на 16%. Путин назвал это хорошим показателем.

Гунба в свою очередь поблагодарил российского лидера за открытие авиасообщения с аэропортом в Сухуме. Президент Абхазии добавил, что география полетов между двумя странами расширяется, в ближайшее время, по его словам, планируется открытие воздушного сообщения с Минеральными Водами.