Путин в обращении поздравил членов Совбеза с приближающимся 9 Мая

Путин поздравил членов Совбеза с приближающимся Днем Победы Путин в обращении поздравил членов Совбеза с приближающимся 9 Мая

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза поздравил участников с приближающимся праздником 9 Мая.

Президент отметил, что мероприятия по сохранению исторической памяти проводятся со многими дружественными странами России, включая Индию и КНР.

В закрытом режиме хотел бы вас, уважаемые коллеги, поздравить с приближающимся праздником Победы в Великой Отечественной войне сказал Путин

Российский лидер добавил, что администрация в Кремле делает все возможное для придания этому празднику еще большего международного значения.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Парад Победы 9 мая в Москве пройдет как обычно, на нем планируется выступление Путина.