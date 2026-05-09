Москва9 маяВести.Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости, а также за дружбу народов.
Прием в честь зарубежных и почетных гостей праздничных мероприятий прошел 9 Мая в Кремле после парада Победы на Красной площади.
Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Победы!сказал Путин
Он также отметил вклад всех стран антигитлеровской коалиции в Победу. По его словам, Москва никогда не разделяла победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую