Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выступление российского лидера продлилось 8,5 минуты. Глава государства поздравил россиян с Днем Победы и затронул темы Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции.

В частности, Путин заявил, что гитлеровцы планировали устроить геноцид всего многонационального советского народа, однако не учли русский характер и силу духа советского народа.

Кроме того, глава государства отметил, что российский народ может выдержать все и преодолеть любые испытания. Победа всегда была и всегда будет за Россией, добавил Путин.

Президент подчеркнул, что победа в спецоперации куется как на поле боя, так и в тылу. Судьбу страны, по словам российского лидера, вершат люди – бойцы и заводчане.