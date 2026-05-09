Москва9 маяВести.Выступление президента России Владимира Путина на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы продлилось 8,5 минуты.
В своей речи глава государства поздравил всех с 81-летием Победы в Великой Отечественной войне. Путин отметил, что 9 Мая – главный праздник для всех россиян.
Президент заверил, что Россия всегда будут помнить подвиг бойцов, сложивших жизни за победу над нацизмом.
Как сообщалось, в этом году из соображений безопасности парад проходит без участия военной техники.