Путин: для нас 9 мая - не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах

Москва9 мая Вести.Для России 9 мая, День Победы, - не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер отметил, что изначально, когда Москва объявила о перемирии в честь Дня Победы, киевский режим не счел нужным как-либо на это отреагировать. Примерно через два дня режим Владимира Зеленского осознал, что инициатива о прекращении огня поддерживается США, поэтому решил выдвинуть собственную - о перемирии с 6 мая, добавил президент.

Вы знаете, для нас, для России все-таки девятое мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день… Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня. Реакции не последовало, а потом вдруг начались какие-то игры… Мы в эти игры не играем сказал Путин

Ранее президент России сообщил, что Россия решила продлить перемирие с киевским режимом, так как сохраняет надежду на обмен пленными, идею которого предлагала Киеву еще с 5 мая.