Путин: в России не обиделись на тех, кого не было 9 мая в Москве

Путин: РФ не в обиде на тех, кто не приехал в Москву 9 мая, приглашений не было Путин: в России не обиделись на тех, кого не было 9 мая в Москве

Москва9 мая Вести.Россия не в обиде на тех, кто не приехал в Москву 9 мая, в том числе на Армению, официальных приглашений вообще не было, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Глава государства напомнил, что российская сторона никого официально не приглашала на празднование Дня Победы в Москву. При этом, добавил Путин, Россия разослала информацию о том, что будет рада всем, кто приедет в столицу РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая.

Приглашения официального нет. Поэтому не только Армения, но и другие многие страны, и наши добрые соседи, и хорошие наши партнеры и друзья не были сегодня здесь. Я здесь не вижу ничего необычного. Хотя те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени и мужество личное сказал Путин

Ранее российский лидер рассказывал, что Москва не рассылала специальных приглашений иностранным делегациям для посещения празднования Дня Победы.