Москва8 маяВести.Москва не рассылала специальных приглашений для иностранных делегаций для посещения празднования Дня Победы. Кремль лишь объявил, что рад всем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко он подчеркнул, что такой подход имеет особое значение в сегодняшней обстановке.
Для наших людей, для наших граждан все-таки это важно, мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасностизаявил Путин
Российский лидер также поблагодарил Лукашенко за то, что тот приехал в Москву на празднование Дня Победы.
Ранее стало известно, что глава Белоруссии посетит парад Победы на Красной площади 9 мая, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.