РФ никого официально не приглашала на 9 Мая в Москву, заявил Путин

Москва8 мая Вести.Москва не рассылала специальных приглашений для иностранных делегаций для посещения празднования Дня Победы. Кремль лишь объявил, что рад всем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко он подчеркнул, что такой подход имеет особое значение в сегодняшней обстановке.

Для наших людей, для наших граждан все-таки это важно, мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности заявил Путин

Российский лидер также поблагодарил Лукашенко за то, что тот приехал в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее стало известно, что глава Белоруссии посетит парад Победы на Красной площади 9 мая, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.