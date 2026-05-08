Ушаков: Россия не рассылала спецприглашений иностранным гостям на 9 Мая

РФ не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на 9 Мая Ушаков: Россия не рассылала спецприглашений иностранным гостям на 9 Мая

Москва8 мая Вести.Россия не отправляла отдельным иностранным лидерам специальных приглашений на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков в разговоре с ТАСС.

Ушаков напомнил, что в 2025 году, в связи с проведением масштабных юбилейных торжеств, ожидалось участие большой группы иностранных гостей.

При этом он уточнил, что Москва не рассылала индивидуальные приглашения.

Ранее Ушаков заявлял, что РФ уже подтвердила приглашения нескольким зарубежным государственным деятелям, выразившим желание приехать в Россию в День Победы на празднование 9 Мая.