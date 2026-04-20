Нечаев: представители России не приглашены на памятные мероприятия к 9 Мая в ФРГ

Москва20 апр Вести.Представители России не приглашены к 9 Мая на памятные мероприятия, которые пройдут в местах расположения бывших концлагерей в Германии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев агентству РИА Новости.

На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются​​​. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма. Мы это будем обязательно делать. Никакого сомнения на этот счет нет приводит РИА Новости слова Нечаева

Между тем депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель допустил вероятность приезда европарламентариев в Россию по случаю празднования Дня Победы.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах принять участие в торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы.