Москва2 маяВести.Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, сотрудники посольства и консульства РФ в Бонне присутствуют почти на всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают немецкие общественные организации, местные власти и конструктивно настроенные политические силы.
Кроме того, российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия "Бессмертного полка" и церемонии возложения.
В прошлом году таких акций было около двухсот. Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков. Это касается в том числе мемориалов на месте бывших концлагерейсказал посол
Ранее Нечаев заявил, что российская сторона не приемлет запрет символов Победы в Германии, так как это противоречит морали.