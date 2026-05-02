Посол Нечаев: Россия не ждет разрешения от ФРГ, чтобы почтить память героев ВОВ

Дипломат: РФ не нужно разрешение от Германии, чтобы почтить память героев войны Посол Нечаев: Россия не ждет разрешения от ФРГ, чтобы почтить память героев ВОВ

Москва2 мая Вести.Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Как отметил дипломат, сотрудники посольства и консульства РФ в Бонне присутствуют почти на всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают немецкие общественные организации, местные власти и конструктивно настроенные политические силы.

Кроме того, российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия "Бессмертного полка" и церемонии возложения.

В прошлом году таких акций было около двухсот. Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков. Это касается в том числе мемориалов на месте бывших концлагерей сказал посол

Ранее Нечаев заявил, что российская сторона не приемлет запрет символов Победы в Германии, так как это противоречит морали.