Нечаев заявил о необходимости объективного изложения исторических событий ВОВ Посол РФ в Германии: мы выступаем за объективное изложение событий ВОВ

Москва9 мая Вести.Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил ИС "Вести" о необходимости объективного изложения исторических событий Великой Отечественной войны.

В Берлине сегодня состоялось масштабное шествие "Бессмертного полка". С флагами России и Советского Союза колонна стартовала от Бранденбургских ворот.

В Германии 700 тысяч похороненных советских граждан. Мы будем дальше почитать подвиг советского солдата, который внес решающий вклад в разгром нацизма. Мы будем по-прежнему выступать за объективное изложение исторических событий и никому не позволим интерпретировать их так, как требует того та или иная политическая конъюнктура сказал посол

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что День Победы – это напоминание людям о важности борьбы с нацизмом.