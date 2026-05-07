Нечаев: ответственность нацистской Германии за преступления никуда не исчезла

Посол заявил, что ответственность нацистской Германии за преступления не исчезла Нечаев: ответственность нацистской Германии за преступления никуда не исчезла

Москва7 мая Вести.Ответственность нацистской Германии за преступления никуда не исчезла. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев во время проведения траурной церемонии перезахоронения советских солдат в Потсдаме.

По его словам, в духе культуры и памяти немецкая пресса должна отнестись к этому мероприятию должным образом.

Потому что все-таки ответственность нацистской Германии за преступления признана. Эта ответственность никуда не исчезла сказал посол

Ранее сообщалось, что в Потсдаме прошла траурная церемония перезахоронения советских солдат, которые участвовали в освобождении города в апреле 1945 года.