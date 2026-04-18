Захарова напомнила о поддержке европейскими странами гитлеровского режима Захарова указала на страны, выступающие в поддержку гитлеровского режима

Москва18 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос ответственности за геноцид советского народа в годы Второй мировой войны остается открытым. По ее словам, работа юристов по этой теме продолжается и требует дальнейшего изучения и правовой оценки.

В интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа Захарова подчеркнула, что признание преступлений нацистов – лишь часть процесса, и на этом работа не завершается. Речь идет о систематическом уничтожении мирного населения и военнопленных, которых подвергали казням, сжиганию, голоду.

Что касается ответственности, то это, конечно, вопрос правовиков, юристов. Эта тема сейчас отнюдь не закрыта… Наши отечественные юристы продолжают эту кропотливую работу отметила дипломат

Захарова также напомнила о заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года, в котором упоминаются иностранные формирования и добровольцы из ряда европейских стран, принимавшие участие в действиях на стороне гитлеровской Германии. Среди них названы подразделения, сформированные на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные лица из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии.

Ранее Захарова назвала варварской реакцию стран Запада на учреждение в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. В этой связи, отметила дипломат, Россию вновь стали обвинять в искажении и переписывании истории.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.