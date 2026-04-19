Захарова: просвещенные люди на Западе не знают о миллионных потерях СССР в войне

Москва19 апр Вести.Многие образованные и влиятельные люди в странах Запада не осведомлены о масштабах людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля, Захарова отметила в интервью ТАСС, что это связано с многолетними систематическими попытками стран НАТО исказить историю.

Я в различных регионах мира … проводила встречи с разными представителями и общественности, и с дипломатами. У меня были страшные открытия на этот счет сделаны, когда люди — конечно, это все-таки исключение из правил, но они есть, — просвещенные, образованные, занимающие не последние позиции в своих странах, вообще не знали, что Советский Союз потерял такое количество людей — 27 миллионов человек было убито … Они вообще об этом не знали. Почему? сказала Захарова

Она подчеркнула, что НАТО годами переписывала исторические факты и "делала это в международном масштабе".

Официальный представитель МИД также отметила, что решение о введении Дня памяти жертв геноцида советского народа было принято на основе работы правоохранительных и судебных органов и подкреплено фактологической базой.

Ранее Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Немецкое издание Junge Welt в связи с учреждением в России новой памятной даты написало, что новый документ может рассматриваться как сигнал для Германии.