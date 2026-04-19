Москва19 апр Вести.Введение в России Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые будет отмечаться 19 апреля, стало важным шагом в сохранении исторической правды и противодействии попыткам исказить прошлое, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Соответствующий пост политик разместила в Telegram-канале. Матвиенко обратила внимание, что выбор даты не был случайным: 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ № 39, который зафиксировал преступления нацистов в отношении мирного населения и определил правовые основы для привлечения к ответственности военных преступников.

В дальнейшем материалы, собранные в ходе расследований, стали ключевыми доказательствами на Нюрнбергском трибунале и других судебных процессах, продолжила Матвиенко.

Законодатель отметила, что жертвами немецко-фашистской оккупации территорий Советского Союза стали более 13 миллионов гражданских лиц.

Но День памяти воплощает не только скорбь о погибших. Сегодня мир вновь сталкивается с серьезными испытаниями, проходит через очень непростой этап своего развития: размываются нравственные барьеры, героизируется нацизм, разрушаются мемориалы Воинам-Освободителям написала спикер Совета Федерации

Она добавила, что распространение русофобии в настоящее время используется как инструмент противодействия России.

Поэтому День памяти – еще и напоминание о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства. Ответ тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страданиях наших предков. Напоминание всему миру: ценность человеческой жизни нельзя ставить под сомнение, а преступления против человечества не имеют срока давности заключила Матвиенко

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о работе сотрудников МИД над этим вопросом.

По итогам бесед с представителями общественности стран Запада и их дипломатами Захарова констатировала, что "просвещенные" люди там не знают о многомиллионных людских потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне.