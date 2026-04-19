ГП РФ: жертвами геноцида советского народа в годы ВОВ стали более 7 млн человек

Москва19 апр Вести.Свыше 7 млн советских граждан, включая военнопленных и мирное население (из них более 18 тыс. детей), стали жертвами целенаправленного геноцида, организованного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральной прокуратуре России.

19 апреля в стране отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1943 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев...". Документ впервые юридически закрепил факты системного уничтожения нацистами мирных жителей и пленных красноармейцев.

Как подчеркнул генпрокурор РФ Александр Гуцан на заседании Совета Федерации 15 апреля, задачи по сохранению исторической памяти остаются крайне актуальными. С февраля 2019 года по поручению президента Владимира Путина Генпрокуратура совместно с другими ведомствами реализует проект "Без срока давности". Его цель — сохранить память о трагедии мирного населения, установить обстоятельства военных преступлений и выявить причастных лиц.

В рамках расследования уголовного дела по статье 357 УК РФ ("геноцид"), возбужденного 11 августа 2020 года, ведется масштабная работа. Установлено, что после вторжения 22 июня 1941 года захватчики систематически уничтожали мирных граждан и военнопленных, разрушали города и села, грабили хозяйства и культурные ценности — все это было частью единого плана нацистской "войны на уничтожение" против населения СССР.