Москва19 апр Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о важности сохранения исторической памяти о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны.

В мессенджере MAX он назвал "святым долгом" современного поколения защиту памяти о тех, благодаря кому сегодня существует Россия.

Наш святой долг – защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем и строим будущее написал Володин

Он напомнил, что на оккупированных территориях жертвами действий фашистов стали более 13,5 миллиона мирных граждан. По его словам, были полностью или частично уничтожены 1710 городов и поселков, а также свыше 70 тысяч сел и деревень.

Володин подчеркнул, что на сегодняшний день собраны сотни тысяч свидетельств преступлений нацистов, которые служат доказательной базой и напоминанием о трагедии тех лет.

Ранее руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева в интервью ИС "Вести" рассказала, что сохранение памяти о жертвах геноцида сегодня является общественным запросом.