Москва10 мая Вести.Госдума РФ приняла два десятка законов, направленных на защиту исторической памяти. Речь о противодействии реабилитации и героизации нацизма, сохранении правды о событиях Великой Отечественной войны, о поддержке ветеранов, а также по увековечению и защите памяти жертв геноцида советского народа. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Ольга Занко.

Российские суды подтвердили, что от геноцида пострадали более 8 миллионов человек, включая мирных граждан, детей, женщин и инвалидов, поэтому крайне важно было принять законы, создающие прочную правовую основу, чтобы память о каждом пострадавшем была увековечена навсегда.

Благодаря принятым нами законам появился национальный оператор в сфере увековечивания памяти, который помогает в этой работе. Впервые в нашей стране введен реестр захоронений в сфере увековечивания памяти жертв геноцида советского народа. Проводится паспортизация. Кроме того, впервые в этом году мы вспоминали уже в официальном статусе, 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа. Это новая памятная дата, которая появилась благодаря нашему закону рассказала депутат

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о важности сохранения исторической памяти о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны и напомнил, что на оккупированных территориях жертвами действий фашистов стали более 13,5 миллиона мирных граждан. По его словам, были полностью или частично уничтожены 1710 городов и поселков, а также свыше 70 тысяч сел и деревень.