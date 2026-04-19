Москва19 апр Вести.Белоруссия, Казахстан и Киргизия активно включаются в работу по сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

По ее словам, Россия особенно тесно сотрудничает в этом вопросе с Белоруссией, где каждая семья знает, что такое геноцид. Она добавила, что 19 апреля в Киргизии вспомнят жертв геноцида и депутаты парламента расскажут о проведенной работе в этом направлении. Что касается Казахстана, то там данная тема тоже очень актуальна, ведь геноцид затронул и эту страну, хотя ее территория не была оккупирована.

Мы говорим о геноциде советского народа, не деля ни на национальности, ни на возрастные категории, ни на какие-то иные показатели. Мы говорим о геноциде советского народа, потому что понимаем, что та политика, которая преследовалась нацистами, она касалась всего народа, ни у кого не было шансов. Осознание сегодня этого, на самом деле, присутствует и в других теперь уже суверенных государствах, некогда советских республиках. И основой вот такого общего понимания и общей памяти как раз является память личная, потому что очень тесно мы взаимодействуем в сохранении памяти о геноциде советского народа с Республикой Беларусь. Там каждая семья знает, что такое геноцид. Очень активно в работу по сохранению памяти включаются, например, Казахстан, Кыргызстан…Еще один момент очень важный, который хранится в семьях. Это память о тех, кто стал жертвами геноцида, будучи военнопленными и испытав те несовместимые с жизнью условия, на которые нацисты их обрекли пояснила Малышева

Она добавила, что тема геноцида не локализована в какой-то одной стране, а касается памяти всего советского народа, где бы сейчас его потомки не проживали.

Ранее сообщалось, что в России введено наказание за отрицание геноцида народа СССР, одобрение факта геноцида и за оскорбление памяти его жертв. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.